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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması! "Uzun sürebilir"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bireysel performanslarda gereken üretkenliği gösteremediklerini belirten deneyimli hoca, "Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız" dedi. Öte yandan Buruk, Mauro Icardi'nin çok büyük fedakarlık yaptığını ve milli arada dinlenme fırsatı bulacağını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 22:33
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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması! "Uzun sürebilir"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok topu bize verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik. Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız."

"ICARDI İÇİN BEKLERSEK UZUN SÜREBİLİR"

"Mauro Icardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Beklersek uzun sürebilir. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok zor ama çok fedakar. Yaptığıyla Galatasaray'ı ve futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Milli ara dinlenme fırsatı olacak."

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