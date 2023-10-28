Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması! "Uzun sürebilir"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok topu bize verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik. Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız."

"ICARDI İÇİN BEKLERSEK UZUN SÜREBİLİR"

"Mauro Icardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Beklersek uzun sürebilir. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok zor ama çok fedakar. Yaptığıyla Galatasaray'ı ve futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Milli ara dinlenme fırsatı olacak."