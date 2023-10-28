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Çaykur Rizespor - Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sarı kırmızılılar Rize deplasmanından galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde puanlar almak için sahaya çıkıyor. Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 19:10
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Çaykur Rizespor - Galatasaray MAÇI CANLI İZLE | SÜPER LİG CANLI

Galatasaray, Rizespor ile Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetiyor.

8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray zorlu deplasmandan galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev.

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CİMBOM'UN HEDEFİ LİDER OLMAK

Ligde şu ana kadar istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray, 9 maçta 8 zafer ve 1 beraberlikle 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde ikincilik koltuğunda bulunuyor. Öte yandan, ev sahibi Çaykur Rizespor 10 haftada 4 zafer, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan kazanarak 8. sıradaki yerini koruyor. Cimbom, Rizespor'la oynadığı malın sonucunda 3 puan alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

SÜPER LİG'DE GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seriyi, Kayserispor'la aldığı beraberliğin ardından yakalayan sarı-kırmızılı ekip; Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek sürdürdü.

"Aslanlar", geçen sezon 32. haftadaki Beşiktaş mağlubiyetinden bu yana Süper Lig'de kaybetmedi. Bu başarılı grafiğin ardından, Cimbom'un Rize deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor

MUSLERA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkıda bulunuyor. Icardi, 16 resmi maçta rakip fileleri tam 15 kez sarsmayı başardı. Süper Lig'de 10 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, sarı kart sınırında. Eğer Uruguaylı kaleci sarı kart görürse, 11. haftada oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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