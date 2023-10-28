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Alemin kralıyla oynarız

İddialı açıklamalar yapan ikinci başkan Metin Öztürk, F.Bahçe’ye göndermelerde bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Alemin kralıyla oynarız

Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk gündemi değerlendirdi. Öztürk, Fenerbahçe ile önce lig sonra Süper Kupa'da oynayacakları maçlar öncesinde iddialı konuştu. Öztürk "Fenerbahçe ile kısa bir süre sonra oynamak sorun değil. Maçtan 24 sat geçer, biz alemin kralıyla da oynarız. Biz başkaları gibi kendimizi Cumhuriyet (F.Bahçe Cumhuriyeti) ilan etmedik. Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray mottosuyla yola çıktık" dedi.

ÇAYKUR RİZE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ

"Rizespor kısa bir ara verdi ve tekrar döndü. Karadeniz'in dalgaları gibi. Beklenmedik galibiyetler ve mağlubiyetler alabiliyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında da zorlu Kasımpaşa, Bayern Münih, Hatayspor maçlarımız var. İyi oynayan kazansın"

BAYRAKLARI HAZIRLAYIN

"Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırda tutsunlar."

BAYERN'I ORADA YENMEK ISTIYORUZ

"Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern'in maçta bir üstünlüğü yoktu.

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