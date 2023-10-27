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Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? | Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - GS maçı izle!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'a konuk oluyor. Devler Ligi'nde Bayern'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından moral bulmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den 2 puan eksikle ligde 2. sırada bulunuyor. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? | Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte GS maçı detayları!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:01
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Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? | Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? - GS maçı izle!

Rizespor Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile kozlarını palaşacak. Ligde 2. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetin ardından Avrupa'da, Alman devine 3-1 yenildi. Çaykur Rizespor karşısında mutlak 3 puan ile moral depolamak isteyen Cimbomda Muslera'nın sarı kart ceza sınırında olması ise tarafları endişelendiriyor. Peki Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? | Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CİMBOM'UN HEDEFİ LİDER OLMAK

Ligde şu ana kadar istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray, 9 maçta 8 zafer ve 1 beraberlikle 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde ikincilik koltuğunda bulunuyor. Öte yandan, ev sahibi Çaykur Rizespor 10 haftada 4 zafer, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan kazanarak 8. sıradaki yerini koruyor. Cimbom, Rizespor'la oynadığı malın sonucunda 3 puan alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

SÜPER LİG'DE GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seriyi, Kayserispor'la aldığı beraberliğin ardından yakalayan sarı-kırmızılı ekip; Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek sürdürdü.

"Aslanlar", geçen sezon 32. haftadaki Beşiktaş mağlubiyetinden bu yana Süper Lig'de kaybetmedi. Bu başarılı grafiğin ardından, Cimbom'un Rize deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

MUSLERA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkıda bulunuyor. Icardi, 16 resmi maçta rakip fileleri tam 15 kez sarsmayı başardı. Süper Lig'de 10 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, sarı kart sınırında. Eğer Uruguaylı kaleci yarınki maçta sarı kart görürse, 11. haftada oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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