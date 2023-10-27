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Galatasaray'da Icardi belirsizliği! Oynamak istiyor ama...

Son dakika spor haberi: Bayern Münih karşısında iğneyle oynayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi’nin Rize’de forma giyip giymeyeceği belirsiz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Galatasaray'da Icardi belirsizliği! Oynamak istiyor ama...

Bayern Münih karşısında sakat olmasına rağmen iğneyle maça çıkarak 90 dakika sahada kalan Mauro İcardi'nin Çaykur Rizespor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsiz... Dün idmanda yer almayan Arjantinli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk tam olarak iyileşmeden oynatmayı düşünmüyor. Tangocu ise idmana çıkmasa da takımı yalnız bırakmak istemiyor. İcardi için son karar bugün verilecek. Arjantinli yıldızın oynamak istemesine rağmen sağlık heyetinden gelecek rapora göre teknik direktör Okan Buruk'un hareket edeceği belirtildi. Buruk, İcardi'nin oynamaması yönünde planlarını yaparken Bakambu'yu özel olarak ilgileniyor.

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