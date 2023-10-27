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Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa çağrısı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, Süper Kupa finalinin bu yıl Suudi Arabistan'da oynanacak olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:28 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:54
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Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa çağrısı!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçını yurt dışında değil, Türkiye'de oynamak istediklerini söyledi.

Öztürk'ün konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi.. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın."

"Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern Münih'in maçta bir üstünlüğü yoktu."

"Fenerbahçe'yi önce evimizde ağırlayacağız. Sonra Süper Kupa maçına çıkacağız. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Biz başkaları gibi kendimizi Cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray mottosu ile yola çıktık. Sadece bu yıl için söylüyoruz. TFF, Londra derse, Madrid derse de gider oynarız. Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum. Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu.

"Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Cumhurbaşkanı da gelsin ve kupayı versin. Artık TFF konuşmaktan bıktık! Bu yanlışı düzeltsinler. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı."

"Fenerbahçe ile kısa bir süre sonra oynamak sorun değil. Maçtan 24 sat geçer, biz alemin kralıyla da oynarız."

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