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GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkarma!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. 14.00'te gerçekleşen ziyarette Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile perşembe akşamı yapılan açıklamayı görüştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 13:24 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 20:09
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GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek'ten TFF'ye çıkarma!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na srpriz bir ziyarette bulundu

14.00'te gerçekleşecek ziyarette Dursun Özbek, TFF'nin perşembe akşamı yaptığı açıklamayı başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görüntü yolladığını iddia etmişti.

TFF ise, bu iddianın ardından resmi internet sitesinden, "Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır.

Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi'nin TFF'den yapılan bu açıklamayı görüşeceği öğrenildi.

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