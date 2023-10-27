Haberler Galatasaray Cim Bom ikinci sırada

Cim Bom ikinci sırada

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın ardından en fazla net gol pozisyonu yaratan takımlar açıklandı. Listenin ilk sırasında 18 pozisyonla İngiliz devi Manchester City var...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cim Bom ikinci sırada

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın ardından en fazla net gol pozisyonu yaratan takımlar açıklandı. Listenin ilk sırasında 18 pozisyonla İngiliz devi Manchester City var... 14 net gol fırsatıyla ikinci sıra ise Galatasaray'a ait. Aslan'ın rakibi Bayern Münih 12 fırsatla üçüncü basamakta.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI %47.41

Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçların tamamlanmasının ardından gruplardan çıkabilecek 16 takım opta istatistiklerine göre belirlendi. A Grubu'nda zirvede yer alan Bayern Münih'in son 16'ya kalma ihtimali %99.88 olarak açıklandı. 4 puanla grupta ikinci olan Galatasaray'ın son 16'ya çıkma şansı ise %47.41... Analistler, Aslan'ın grubu ikinci olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırmasını bekliyor.

DİĞER
Finali ifşa oldu: Yalı Çapkını gerçek hikayesi izleyicileri şok edecek! Seyran ve Ferit Korhan'ın aşkı meğer...
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
Galatasaray Rizespor maçına hazır
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Daha Eski
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51