Cim Bom ikinci sırada

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın ardından en fazla net gol pozisyonu yaratan takımlar açıklandı. Listenin ilk sırasında 18 pozisyonla İngiliz devi Manchester City var... 14 net gol fırsatıyla ikinci sıra ise Galatasaray'a ait. Aslan'ın rakibi Bayern Münih 12 fırsatla üçüncü basamakta.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI %47.41

Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçların tamamlanmasının ardından gruplardan çıkabilecek 16 takım opta istatistiklerine göre belirlendi. A Grubu'nda zirvede yer alan Bayern Münih'in son 16'ya kalma ihtimali %99.88 olarak açıklandı. 4 puanla grupta ikinci olan Galatasaray'ın son 16'ya çıkma şansı ise %47.41... Analistler, Aslan'ın grubu ikinci olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırmasını bekliyor.