Belgelerle başvurun

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TFF, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ve F.Bahçe'den yapılan açıklamalar sonrasında dün mesaj paylaştı. "Belge" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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TFF, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ve F.Bahçe'den yapılan açıklamalar sonrasında dün mesaj paylaştı. "Belge" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Köklü bir maziye sahip TFF, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır. Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. TFF, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte TFF ve Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir."

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