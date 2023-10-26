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"Gurur duyuyorum"

Mauro İcardi: Galatasaray’da olduğum için mutluyum. Bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Projeye inanıyorum. Zaferler kazandıracağına eminim. Herkes tutkuyla işinde en iyisini yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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"Gurur duyuyorum"

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, ne kadar büyük bir karakter olduğunu yine kanıtladı. Beşiktaş derbisinde sakatlanmasına rağmen Bayern Münih maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına acılar içinde sahaya çıkan Arjantinli yıldız herkesin kalbinin ağzında olduğu bir anda cesurca bir panenka ile golünü de attı. İcardi dün yaptığı bir paylaşımla gönülleri fethetti. 30 yaşındaki forvet "Günaydın Aslanlar. Güne bu fotoğrafla (Metin Oktay gibi eline kalbine koyduğu kare) başlamak istiyorum. Bu kulüp için çok önemli, çok temsili ve çok özel bir poz" ifadelerini kullandı.

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İşte İcardi'nin güne damgasını vuran sözleri: "Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir Avrupa maçında alınan mağlubiyetten sonra sessiz kalmak ve işimize bakmak kolay olurdu. Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bayern maçındaki sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Her anımda, her maçta insanların sevgisine fazlasıyla minnettarım. Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim, çünkü projenin arkasında duran çalışanların her biri yürekten ve tutkuyla en iyisini veriyor."

15. GOLÜNÜ ATTI

Mauro İcardi, Bayern Münih'i de affetmedi. Deneyimli forvet penaltıdan ağları havalandırmayı başardı. Arjantinli yıldız böylece tüm kulvarlarda 15 gole ulaştı. Henüz sezonun başında bu rakamları bulan 30 yaşındaki forvet gözünü şimdi de Çaykur Rizespor deplasmanına çevirdi. Orada da ağları havalandırarak müthiş serisini sürdürmeyi planlıyor.

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