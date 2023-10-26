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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karışmıştı. İtalyan futbolcunun savcı tarafından dinleneceği tarih belli oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 15:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karışmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

İtalyan futbolcu, savcılığa ifade verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan yıldızın hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle 27 Ekim Cuma günü Torino savcılığı tarafından dinleneceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Bahis soruşturmasının ardından 24 yaşındaki futbolcunun tableti ve telefonu savcılık tarafından incelemeye alınmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men cezası almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali ise 10 ay men edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Zaniolo, Aston Villa formasıyla toplamda 10 maça çıktı ancak skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda...

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