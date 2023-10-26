GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo savcı karşısına çıkıyor! İşte o tarih

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karışmıştı.
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karışmıştı.
İtalyan futbolcu, savcılığa ifade verecek.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan yıldızın hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle 27 Ekim Cuma günü Torino savcılığı tarafından dinleneceği aktarıldı.
Bahis soruşturmasının ardından 24 yaşındaki futbolcunun tableti ve telefonu savcılık tarafından incelemeye alınmıştı.
İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men cezası almıştı.
Newcastle United forması giyen Sandro Tonali ise 10 ay men edilmişti.
Zaniolo, Aston Villa formasıyla toplamda 10 maça çıktı ancak skor üretemedi.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda...
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 27 milyon euro...