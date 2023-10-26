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GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bayern Münih'i ağırlayan ve maçta kusursuz bir oyunla Alman devine ilk 45 dakikada sahayı dar eden Galatasaray'da orta sahada yaşanan aksaklık göze çarptı. Orta alanda oynayan oyuncuların istenilen performansı verememesi sonrası akıllara Okan Buruk'un sezon başında istediği o yıldız futbolcu geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 12:08
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GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Bayern Münih karşısında 3-1 kaybetse de özellikle ilk 65 dakikada oynadığı futbolla alkış alan Galatasaray, taraftarını mutlu etti.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Lig ve Avrupa'daki 22 maçlık yenilmezlik serisi son bulan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasına üzüntüyle giren oyuncularına moral verdi.

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GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

"Bu oyun bizi Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkaracak" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Başınız dik olsun" mesajı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Sarı-kırmızılı ekibin oyunun son bölümünde yaşadığı problem ise akıllara, yaz transfer döneminde adı gündeme gelen bir oyuncuyu getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

YENİ TRANSFERLERDEN KATKI AZ

Sabah'ın haberine göre, Buruk'un alınmasını çok istediği Matias Vecino ısrarında haklı olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Yeni transferler Ndombele ve Ziyech hâlâ hazır seviyeye gelmezken, görüşmelerde pürüzler aşılamayınca Lazio'da kalan Vecino, sarı-kırmızılı takıma ilaç olabilirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Uruguaylı orta sahanın rolü Kaan Ayhan'a verildi ancak Kaan-Torreira ikilisinin nefesi Bayern Münih maçında 90 dakikaya yetmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

50 yaşındaki çalıştırıcının Sergio Ramos'a tercih ettiği Davinson Sanchez ise performansıyla hocasını haklı çıkaran bir diğer isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Yenilerden Zaha ve Tete beklentileri karşılayamazken, Angelino hayal kırıklığı yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Takvim'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Davinson, Victor Nelsson'dan formayı aldı ve performansıyla da kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Galatasaray'ın diğer transferleri Angelino, Tete, Zaha, Bakambu, Ndombele ve Ziyech ise 6 şu ana kadar 5 gol, 5 asistlik performansla 10 gole etki etti.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Zaha 10 maçta 493 dakika süre alıp 2 gol, 1 asist yaparken Hakim Ziyech ise 4 maçta 191 dakika forma giyip 1 gol, 1 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Angelino 15 maçta 1192 dakika oynayıp 1 gol 1asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Tete ise 12 maçta 683 dakika oynayıp 1 gol, 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

7 maçta 123 dakika süre bulan Ndombele ve 9 maçta 237 dakika oynayan Bakambu ise skor katkısı yapamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Galatasaray yönetiminin de beklentilerin altında kalan Angelino ve Ndombele ile devre arasında yollarını ayıracağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

G.SARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ!

Galatasaray, eylül ayının başında Lazio'dan Matias Vecino ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi planlanan Uruguaylı orta sahanın transferi son anda çıkan pürüz nedeniyle gerçekleşmedi.

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