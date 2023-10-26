GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk meğer haklıymış! İstediği oyuncu olsaydı...

Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Bayern Münih karşısında 3-1 kaybetse de özellikle ilk 65 dakikada oynadığı futbolla alkış alan Galatasaray, taraftarını mutlu etti.
Lig ve Avrupa'daki 22 maçlık yenilmezlik serisi son bulan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasına üzüntüyle giren oyuncularına moral verdi.
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"Bu oyun bizi Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkaracak" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Başınız dik olsun" mesajı verdi.