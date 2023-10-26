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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın son maçlarında Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya eşlik eden milli futbolcu Kaan Ayhan, sergilediği performansla alkış topladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 10:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona iyi başlayan Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.

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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Sarı-kırmızılı takım, Alman devinden puan alamasa da oynadığı oyunla takdir topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Galatasaray'da performansıyla beklentilerin üzerine çıkan isimse Kaan Ayhan oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, performansıyla alkış topluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Sezon başı planlarında stoper alternatifleri arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncu, son maçlarda 6 numarada Torreira'nın yanında gösterdiği etkili oyunla Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Yıldız futbolcunun önümüzdeki maçlarda da Torreira'nın partneri olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

28 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi.

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