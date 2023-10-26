GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona iyi başlayan Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.
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Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona iyi başlayan Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.
İlginizi çekebilir 👉 Fenerbahçe Ludugorets maçı ücretsiz mi?
Sarı-kırmızılı takım, Alman devinden puan alamasa da oynadığı oyunla takdir topladı.
Galatasaray'da performansıyla beklentilerin üzerine çıkan isimse Kaan Ayhan oldu.
Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, performansıyla alkış topluyor.
Sezon başı planlarında stoper alternatifleri arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncu, son maçlarda 6 numarada Torreira'nın yanında gösterdiği etkili oyunla Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı.
Yıldız futbolcunun önümüzdeki maçlarda da Torreira'nın partneri olması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 asiste imzasını attı.
Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu.
28 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.
Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper ve orta saha mevkilerinde görev yapıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro...