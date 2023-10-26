GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'dan beklenmedik çıkış!

Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona iyi başlayan Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.

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