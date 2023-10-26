GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

"NEREDEYSE AMELİYATA ALACAKTIK"

Sabah'ın haberine göre; Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı.