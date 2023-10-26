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GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve mücadeleyi sekerek tamamlayan Mauro Icardi'nin dev maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, iğne yardımıyla sahaya çıkan ve takımının tek golünü kaydeden Arjantinli yıldızla ilgili korkutan gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 13:24
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GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

Icardi, iğne yardımıyla Beşiktaş maçından 3 gün sonra oynanan Bayern Münih maçında ilk 11'de yer aldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

Fedakarlık yaparak Bayern Münih karşısında formayı sırtına geçiren ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcünün, karşılaşmaya nasıl yetiştiğini kulüp doktoru Yener İnce anlattı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

"NEREDEYSE AMELİYATA ALACAKTIK"

Sabah'ın haberine göre; Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

Arjantinli yıldız, 15 gol ve 2 asist kaydederek 17 gole direkt etki etti.

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