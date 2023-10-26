GALATASARAY HABERİ - Icardi ile ilgili şok gerçek! Kulüp doktoru açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bayern Münih ile karşılaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bayern Münih ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse 30. dakikada penaltıdan Mauro Icardi'den geldi.
Sarı-kırmızılılarda mücadele öncesi en çok konuşulan konu Mauro Icardi'nin Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı olmuştu.
Arjantinli forvet, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve mücadeleyi sekerek tamamlamıştı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.
Icardi, iğne yardımıyla Beşiktaş maçından 3 gün sonra oynanan Bayern Münih maçında ilk 11'de yer aldı.
Fedakarlık yaparak Bayern Münih karşısında formayı sırtına geçiren ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcünün, karşılaşmaya nasıl yetiştiğini kulüp doktoru Yener İnce anlattı.
"NEREDEYSE AMELİYATA ALACAKTIK"
Sabah'ın haberine göre; Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giydi.
Arjantinli yıldız, 15 gol ve 2 asist kaydederek 17 gole direkt etki etti.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.