Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı yendikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, yeniden lige döndü.

Sarı-kırmızılılar, 10. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından sonlandırma ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.