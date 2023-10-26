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Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 16:21 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 09:40
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Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı yendikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, yeniden lige döndü.

Sarı-kırmızılılar, 10. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından sonlandırma ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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