Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Yapılan açıklamada Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi. Bu anlamda oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında sahada yer alıp almayacağı çok büyük merak konusu haline geldi.