Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Galatasaray son olarak Süper Lig'de kritik derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri takımın yıldız ismi Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray son olarak Süper Lig'de kritik derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri takımın yıldız ismi Mauro Icardi kaydetti.
Icardi dev derbide 26. dakikada Beşiktaş'ta Mert Günok kaledeyken ağları sarstı.
Siyah beyazlılarda Mert Günok 30. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
Maçın 82. dakikasında skor 1-1'ken Mauro Icardi bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan ağları havalandırdı.
Bu gole Ersin Destanoğlu engel olamazken Arjantinli yıldız bir derbide 2 farklı kaleciye gol atma başarısı gösterdi.
Fakat futbolcu maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendisini yere bıraktı.
Oyuncunun sağlık durumu sarı-kırmızılıları endişelendirirken Icardi hakkında açıklama geldi.
Yapılan açıklamada Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi. Bu anlamda oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında sahada yer alıp almayacağı çok büyük merak konusu haline geldi.
Son olarak ise Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, b planını yaptı.
Buruk'un elinde bu bölge için kullanabileceği Barış Alper Yılmaz ve Cedri Bakambu seçeneklerinde son tercihi belli oldu.
Tecrübeli çalıştırıcının Alman devine karşı Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Kritik maça kısa bir süre kala Galatasaray'da yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor.