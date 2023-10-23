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Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasnda Alman devi Bayern Münih'i konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisinde sakatlanan yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini korurken teknik direktör Okan Buruk, b planını yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:16
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Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Galatasaray son olarak Süper Lig'de kritik derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri takımın yıldız ismi Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Icardi dev derbide 26. dakikada Beşiktaş'ta Mert Günok kaledeyken ağları sarstı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Siyah beyazlılarda Mert Günok 30. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Maçın 82. dakikasında skor 1-1'ken Mauro Icardi bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan ağları havalandırdı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Bu gole Ersin Destanoğlu engel olamazken Arjantinli yıldız bir derbide 2 farklı kaleciye gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Fakat futbolcu maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendisini yere bıraktı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Oyuncunun sağlık durumu sarı-kırmızılıları endişelendirirken Icardi hakkında açıklama geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Yapılan açıklamada Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiği belirtildi. Bu anlamda oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında sahada yer alıp almayacağı çok büyük merak konusu haline geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Son olarak ise Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, b planını yaptı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu! Icardi olmazsa Bayern Münih'e karşı o isim oynayacak

Buruk'un elinde bu bölge için kullanabileceği Barış Alper Yılmaz ve Cedri Bakambu seçeneklerinde son tercihi belli oldu.

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