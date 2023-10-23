GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Bayern maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3. maçında evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Kaan Ayhan karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

KAAN AYHAN: BAYERN'İ HATAYA ZORLARSAK ŞANSIMIZ VAR

Bayern Münih maçı kolay olmayacak. Her zamanki motivasyon ve hedeflerimizle maça çıkacağız. Skor ile ilgili birkaç önemli şeyler var. Onlara dikkat etmeliyiz. Bayern Münih küçük hataları cezalandırır. Bizim için de geçerli. Bayern Münih'i hataya zorlarsak, bizim de şansımız var. Taraftarın önünde güzel bir maç oynamak istiyoruz.

BURUK: İÇ SAHA AVANTAJIMIZI KULLANACAĞIZ

Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. 4 puanla çıkıyoruz, puanımızı yükseltmek istiyoruz. İç saha avantajımızı kullanacağız. İyi oynamadığımızda, belki bizi hareketlendirecekler. Onlara yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir şey. Rakibin gücünü biliyoruz. Uzun yıllardır grupta kaybetmiyorlar. Bizim için de bunlar motivasyon kaynağı.

"UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Sahamızda oynuyoruz, bunun avantajını kullanacağız. Taraftarımız inanılmaz. Bizimle beraber savunma yapıp, bizimle hücum yapıyorlar. Amacımız iyi futbol. Kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.

Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Uzun süredir buralarda kaybetmiyorlar. İnşallah yarın bizim için unutulmaz bir gece olur.

ICARDI OYNAYACAK MI?

Arjantinli yıldız oyuncunun son durumu hakkında konuşan Mauro Icardi, "Birazdan antrenmana çıkacağız, tekrar değerlendirme yapacağız. Yarın için kararımızı vereceğiz." dedi.

"ABDÜLKERİM SOL BEKTE İYİ İŞLER ÇIKARDI"

"Abdülkerim'i sol bek oynattığımız zamanlar oldu. Orada oynattığımız zaman kendisini rahat hissetmiyor ama iyi işler çıkardığı zamanlar oldu."

"NELSSON OYNAMADIĞI İÇİN MUTSUZ"

Danimarkalı stoper hakkında konuşan Buruk, "Victor Nelsson ile dün konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor. Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü." dedi.