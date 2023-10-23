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Galatasaray yeni destan peşinde! 36 maçlık serileri var...

Aslan gruplarda 36 maçtır yenilmeyen Bayern'i gözüne kestirdi. Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan Cimbom'da herkes Bayern maçına kilitlendi. Rakibin 36 maçlık yenilmezlik serisi sarı-kırmızılıların zafer için iştahını daha da artırmış durumda...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Galatasaray yeni destan peşinde! 36 maçlık serileri var...

Aslan hem ligde hem Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Cimbom, Devler Ligi öncesinde sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek büyük bir moral buldu. Galatasaray rotasını yeniden Şampiyonlar Ligi'ne kırdı. Manchester United'ı yenerek tarih yazan Okan Buruk ve öğrencileri şimdi de gözlerine Bayern Münih'i kestirdiler. Özellikle de rakibin grup aşamasındaki başarısı, Galatasaray'ı daha da fazla hırslandırıyor. Münih gruplarda son 36 maçta yenilgi yüzü görmedi.

MÜTHİŞ BİR DESTEK BULACAK

Galatasaray'da camia Bayern Münih maçına kenetlenmiş durumda. Okan Buruk ve öğrencileri ise Alman temsilcisini devirmenin planlarını yapıyor. Daha önce Sami Yen'de nice devleri dize getiren Aslan şimdi de Bayern Münih'i mağlup ederek rakibin 36 maçlık inanılmaz serisine son vermeyi planlıyor. En büyük desteği de her zamanki gibi taraftarından bulacak. 50 bini aşkın Galatasaray taraftarı yarın Rams Park'ı sarı-kırmızıya boyayacak. Yeni destanın bir parçası olmak istiyorlar.

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