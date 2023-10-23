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Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik maç öncesi Alman ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 15:33
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Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi UEFA'ya açıklamalar yaptı.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

İŞTE TUCHEL'İN SÖZLERİ:

Baskıyı hissettiğinizde, kazanmak isteyen ve kazanmanın takım felsefesi olduğu bir kulüpte olduğunuzu bilirsiniz. Baskının çoğunu da kendimiz, üzerimizde yaratırız. Bunu ben de yapıyorum. Her antrenman mükemmel geçmei, tüm hafta harika hazırlanmalı ve harika bir maç çıkarmamız gerekiyor.

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Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Beklentiler son derece yüksek ama Bayern Münih'teyiz. Bayern'den zaferler beklenir. Bu zaferler de sıradan şekilde değil, ilgi çekici bir futbol ve fazla gol atarak gelmelidir. Bazen hepsini yapamazsınız ama yine de baskı olumludur ve bu oyunun bir parçasıdır.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Herhangi bir spor dalında yüksek seviyede mücadele eden herkes bu konuda hemfikirdir; kendinizi rahat hissetmelisiniz. Toplantılarda, antrenmanlarda, sahada takımla çalışırken..

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

O zaman dışarıdan gelen baskının, kendinize uygulamaya başladığınız baskıdan daha fazla olmadığını fark etmeye başlarsınız. Bu sezon oynadığımız futboldan yüzde 100 memnun değiliz.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Hala çok başarılıyız ve maçları kazanmanın yollarını buluyoruz ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Bana göre hala adaptasyon sürecindeyiz.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Rekabet artık o kadar yüksek ki grup aşaması hiç kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğim her sezon, grup aşaması çok zor geçti. Uyanık, tetikte ve 90 dakika boyunca konsantre olmalısınız. Galatasaray, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu bir grupta bırakın iki hatayı, tek bir hataya bile izin veremezsiniz.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Bu yüzden dirençli ve sağlam olmak için çalışıyoruz. Geriye düştükten sonra maçları çevirdik. Bunun bizi sarsmasına izin vermedik ve bu turnuvada kendimizi geliştiriyoruz.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Nihayetinde hedefimiz her zaman çeyrek finale yükselmek olmalı. Grubumuzu lider bitirmeliyiz. O zaman son 16 turunda grup ikincisiyle oynarız. Ondan sonrası büyük ölçüde kura şansıdır.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Geçtiğimiz birkaç yılda çeyrek finallerde farklılıklar oldu. Manchester City'e karşı çeyrek finalde oynamak başka, diğer takımlarla oynamak başka. Elbette her şey biraz göreceli ama hedef önce gruptan çıkmak, sonra ilerlemek.

Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Galatasaray maçı öncesi flaş sözler!

Aslında Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan her takım, kupa için ciddi şekilde adaydır.

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