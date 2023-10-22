Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi derbi mücadelesinde İngiliz ve Fransız scout'ların yakın takibindeydi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini 2-1 yenerek haftayı kayıpsız geçti.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Aslan'ın sağ beki Sacha Boey derbide gözlem altındaydı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Arsenal ve Lyon scoutları, 23 yaşındaki futbolcuyu Rams Park'ta takip ettiler.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Genç futbolcu yine kusursuz bir oyun sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Beşiktaş'ın bu kanattan yaptığı atakları eritti. Hücumda da bindirmeleriyle etkili oldu.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Sacha'nın bu performansını alkışladı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Genç yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Fransız sağ bek Boey, bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu!
Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı"
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında Fırtına Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında 11:30
ABD GP'si sprint yarışını Verstappen kazandı ABD GP'si sprint yarışını Verstappen kazandı 11:25
G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu! G.Saray - Bayern Münih maçının hakemi belli oldu! 11:16
Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı" Usta yazardan olay sözler! "G.Saray şanslıydı" 11:14
İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi İngiliz ve Fransızlardan yakın markaj! Derbide izlendi 11:09
Gündoğan G.Saraylıları heyecanlandırdı! Gündoğan G.Saraylıları heyecanlandırdı! 11:06
Daha Eski
Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? 10:59
G.Saray transferde büyük oynuyor! G.Saray transferde büyük oynuyor! 10:51
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 10:23
Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Devre arasında ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 10:14
Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Mert'in kırmızısı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 09:47
Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? Giresunspor - Boluspor maçı ne zaman? 09:45