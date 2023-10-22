TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ve Fransızlardan Galatasaraylı yıldıza yakın markaj!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini 2-1 yenerek haftayı kayıpsız geçti.
Aslan'ın sağ beki Sacha Boey derbide gözlem altındaydı.
Arsenal ve Lyon scoutları, 23 yaşındaki futbolcuyu Rams Park'ta takip ettiler.
Genç futbolcu yine kusursuz bir oyun sergiledi.
Beşiktaş'ın bu kanattan yaptığı atakları eritti. Hücumda da bindirmeleriyle etkili oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da Sacha'nın bu performansını alkışladı.
Genç yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev aldı.
Fransız sağ bek Boey, bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.
Oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro...