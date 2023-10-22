Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hakem açısından burada bir pozisyon var. Hangisi, İcardi tam topa vururken Beşiktaşlı oyuncu İcardi'nin topuğuna vuruyor, top havalanıp gidiyor. Bu bence penaltı. Enteresandır VAR devreye girmedi. Kafam karıştı. VAR'da kim var diye baktım, Abdulkadir Bitigen... Kafamın karışması da normal. Artık bu adamların gitmeleri lazım. Bu maç için söylemiyorum, genelde diyorum ama tutanlar var. Sebebi de vardır o da ileride çıkar. Sonra yine bir penaltı pozisyonu ki net penaltı. Hakem zaten VAR'a filan da gitmedi. O arada hakemin bir penaltı pozisyonunda önce verdiği sonra vazgeçtiği var ki onu sadece VAR yakalayabilirdi. Hangi ayak önce topa vurdu. Hakem olarak atlayabilirsiniz. Beşiktaş için olmak ya da olmamak maçıydı... Ama eksik kalmaları onları yarı yolda bıraktı. Aslında şu enteresan; bir maç düşünün iyi giderse yönetim kalacak, kötü giderse yönetim gidecek. Böyle bir mantalite ancak Türkiye'de yaşanır diyorum.