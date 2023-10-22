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Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS - BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 08:46
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Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - VAR'DA SIKINTI VAR

Beşiktaş maça iyi başladı. 15 dakika kontrollü ve iyi işler yaptılar, Galatasaray kalesinde de pozisyonlar yakaladılar. Sonra Galatasaray sahneye çıktı. İyi baskı kurdu. Burada Beşiktaş defansının da hatası büyüktü. Nitekim öyle bir pozisyondan gol yediler. Zaten Beşiktaş defansı büyük hatalar yaptığı için kalecilerini kaybettiler. Çünkü yapılan bir hatadan kaleci defansın hatasını kapatayım derken kırmızı kartı gördü. Hakemin buradaki yorumu doğruydu. İlk yarı Galatasaray ikinci golü bulamadı. Bulsa maçın rengi çok daha değişik olacaktı kendileri açısından. İkinci yarı bu sefer Beşiktaş oyuna yine tavrını koydu. İyi işler yaptılar golü de attılar.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hakem açısından burada bir pozisyon var. Hangisi, İcardi tam topa vururken Beşiktaşlı oyuncu İcardi'nin topuğuna vuruyor, top havalanıp gidiyor. Bu bence penaltı. Enteresandır VAR devreye girmedi. Kafam karıştı. VAR'da kim var diye baktım, Abdulkadir Bitigen... Kafamın karışması da normal. Artık bu adamların gitmeleri lazım. Bu maç için söylemiyorum, genelde diyorum ama tutanlar var. Sebebi de vardır o da ileride çıkar. Sonra yine bir penaltı pozisyonu ki net penaltı. Hakem zaten VAR'a filan da gitmedi. O arada hakemin bir penaltı pozisyonunda önce verdiği sonra vazgeçtiği var ki onu sadece VAR yakalayabilirdi. Hangi ayak önce topa vurdu. Hakem olarak atlayabilirsiniz. Beşiktaş için olmak ya da olmamak maçıydı... Ama eksik kalmaları onları yarı yolda bıraktı. Aslında şu enteresan; bir maç düşünün iyi giderse yönetim kalacak, kötü giderse yönetim gidecek. Böyle bir mantalite ancak Türkiye'de yaşanır diyorum.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – TEK BAŞINA ICARDI

Galatasaray'ın iki farklı yönünü izledik. Kaleci Mert atılıncaya kadar oyun hakimiyeti, pozisyon zenginliği Galatasaray'ın elindeydi. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaraylı futbolcular, buna ister rakibi küçümsemek, ister "Nasılsa kazanırız" duygusuna kapılmak deyin, gereksiz yere vites düşürdü. Final paslarında ciddi hatalar yaptılar, hücuma çıkarken inanılmaz top kayıpları yaşadılar. Tete'nin iyi oyunu Torreira'nın mücadele gücü, Boey'in savaşçılığı, Sanchez ile Abdülkerim'in mükemmel uyumuna Zaha; Kerem, Kaan ve özellikle geldiği günden beri hiçbir maçta etkili oynayamayan Angelino eşlik edemedi. Galatasaray; temposuz, etkisiz oynarken ve maç bitti gibi davranırken Chamberlain cezayı kesti.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Golün başlangıcında Angelino'nun rakibini engellememesi çok büyük hataydı. Amir'in hediyesi ile kazanılan penaltıyı İcardi gol yaparken Galatasaray'ın aklını başına getirdi. Beşiktaş'ı da kutlamak gerekir 10 kişilik süreçte Galatasaray'dan daha iyi pas yaptılar, daha organize atağa çıktılar. Tek zaafları savunmalarının ağır olmasıydı. Okan hoca, Zaha'yı ve Tete'yi daha uzun süreli oynayabilecek fiziksel performansa taşımalı. İcardi, çok çalıştı, takımını sırtladı, mükemmel bir golün yanı sıra penaltı golüne imza attı ve tribünleri ayağa kaldırdı. Galatasaray, Mertens girdikten sonra Beşiktaş savunmasının önünde daha çok top tutup, daha etkili paslar yaptı.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – BURUK BİR GALİBİYET

Tuhaf bir derbiyi daha geride bıraktık. Maçın favorisi Galatasaray sahaya Manchester zaferinin on biriyle çıkması, Bayern maçı öncesi, benim açımdan hayli şaşırtıcıydı. Okan Hoca, Bayern karşısında sahaya -muhtemelen- bol sürprizli bir takım sürecek. İki takımın da bol bol bireysel hatalara imza attığı derbide hakem Meler de çok kötü bir performans sergiledi.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Türkiye'nin bir numaralı hakemi o kadar çok hatalı karar verdi, o kadar çok eyyam yaptı ki, iki kulübün yöneticileri de dilediği komplo teorisini ortaya koyabilir. İki takım da potansiyelinin altundaydı, teknik adamlar, futbolcular birçok hataya imza attı lar ama maçın en kötüsü (açık ara) Halil Umut Meler'di. Pozisyonları tek tek değerlendirmeyi hakem yorumcularına bırakıyorum; bu yazıya ayrılan yere sığmaz. Gecenin en güzel görüntüsü Galatasaray taraftarının "100. yıl" koreografisiydi.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İyi bir maç olmadı, berbat bir hakem yönetimi izledik, kazanan mutlu, kaybeden üzgün. Yaralı kartal, kendisine ilaç gibi gelecek bir derbi galibiyeti planları suya düştü. Maçın büyük bölümünde bir kişi eksik oynan siyah beyazlılar belki de galibiyet kadar şifalı bir beraberliğe hayli yakındı. Maç bitiminde sarı kırmızılarda üç puan sevincinden çok Bayern maçına dair endişe hakimdi. Dün akşamki Galatasaray'a bakınca Okan Buruk hocanın takkeyi önüne koyup radikal birkaç hamle yapmasını kaçınılmaz

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – ICARDI UZAY ÇAĞI GOLCÜSÜ

Maçtan önce Rams Park'ın tribünleri bir anda 'Dünyanın 8. Harikası'na dönüştü. Bugüne kadar gördüğüm en güzel koreografiyi izlerken çok duygulandım. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarına yakışan olağanüstü güzellikte bir koreografiydi. Emeği geçen herkesin eline, yüreğine sağlık! Helal olsun, binlerce kez teşekkürler, bizlere bu güzellikleri yaşattığınız için! Duygularımıza, kalplerimize dokunduğunuz için! İzlerken hep birlikte haykırdık: 'İLELEBET CUMHURİYET!'

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Duygu yoğunluğu içinde başlayan bir derbi oldu. Maçın ilk dakikalarında önde pres yapan bir Beşiktaş izledik. Sonrasında Galatasaray'ın dünya yıldızları devreye girerek, Beşiktaş kalesine yüklenmeye başladı. Maçın yıldızı İcardi, Amartey'e çok zor anlar yaşattı. Amartey, Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynayabilecek kapasitede bir stoper değil. Ağır ve çok kademe hatası yapıyor. Maça muazzam başlayan Mert Günok, gördüğü kırmızı kartla Beşiktaşlı oyuncuların enerjilerini düşürürken, Galatasaraylı oyunculara da 'Artık nasıl olsa kazanırız' rehavetini getirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu arada Halil Umut Meler, ceza sahası dışında Mert Günok ile İcardi arasındaki pozisyonu nasıl göremedi, gördü de kararı VAR'a mı bıraktı! İnanılır gibi değil! Mert Günok, ceza sahası dışında topa elle müdahale ediyor. Pozisyon aynı zamanda bariz gol şansı! VAR'daki Abdulkadir Bitigen, Meler'i VAR monitörüne davet etti ve böylece hakem, kırmızı kartını çıkardı. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra tamamen geriye yaslandı. Galatasaraylı oyuncular da oyunu tek kaleye çevirirken, adeta gol kaçırma yarışına girdiler. Bu arada kaleye geçen Ersin'in de etkili kurtarışları oldu.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Burak Yılmaz'ın ikinci yarıya Chamberlain ile başlaması, siyahbeyazlı takıma büyük ivme kazandırdı. Beşiktaş ikinci yarının ilk bölümünde etkili oldu ve Chamberlain ile golü buldu. Bu golde asisti yapan Rosier, Angelino'yu tereyağından kıl çeker gibi geçti. Angelino, Galatasaray'ın en vasat ismiydi. Okan hoca, Angelino'ya 78 dakika nasıl sabretti anlayamadım. Angelino, Galatasaray'da oynayabilecek donanımda bir oyuncu değil. Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Marlon'a çok benziyor! Galatasaray'ın ocak ayında acilen bir sol bek transferi yapması lazım. Ya da Kazımcan bu mevkide oynamalı. Galatasaray, uzun süre 10 kişi oynayan Beşiktaş'ı yenerken zorlandı, evet çok pozisyon buldu ama baskılı bir futbol oynayamadı. Her maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu da dün durgun bir günündeydi.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İcardi, Galatasaray'ın her şeyi. Bir futbolcudan öte bir isim! Sahadaki her hareketi, her davranışı kalite kokuyor... İcardi bir uzay çağı golcüsü! Mert'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda itiraz bile etmeden işine baktı, kendini yere bile atmadı! Helal olsun! 10 değil, belki de 20 milyon euro'yu hak ediyor İcardi! Aslanlar gibi oynayıp gollerini atıyor. Galatasaray'ın 80'de kazandığı penaltıda Torreira'nın kafa vuruşunda ceza sahasında Amir topa elle müdahale ediyor. Net penaltı.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Halil Umut Meler, 61'de Amir-Torreira mücadelesinde penaltı verdi. Sonrasında VAR monitöründen izleyerek, penaltıyı iptal etti. Doğru kararı VAR sayesinde verdi. Pozisyon hem dışarıdaydı hem de penaltı değildi. Galatasaray, büyük golcüsü İcardi'nin sayıları ile Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Şimdi sırada Bayern Münih var! Ama Beşiktaş karşısında oynanan oyun, Bayern Münih maçında yetmez! Galatasaray, bu oyunun iki katını oynamak zorunda! Daha önce yapmışlığı var mı Galatasaray'ın var! O zaman bir destan daha bekliyoruz Galatasaray'dan!

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – KIRMIZI FAZLAYDI

Yönetim kongre kararı almış, hocan istifa etmiş, maçın ilk bölümünde kalecisiz kalmışsın, karşında 200 milyon euro'luk kadro kurduğu için dünyayı fethedeceğini zanneden Galatasaray var ve deplasmanda oynuyorsun. Hakem de rakibin uğurlusu Halil Umut Meler. Bu şartlarda Beşiktaş'ın kazanması imkansızdı ve yakaladığı pozisyonlara bakarsanız az kalsın imkansızı başaracaktı Kartal. Kim ne, derse desin galip sayılır bu yolda mağlup. Maçın ilk bölümünde iki takımın da karşılıklı ikişer net pozisyonu var ve Beşiktaş'ın iki topu da direğe takıldı.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlı takımın savunması eveleyip gevelerken önce İcardi'ye asist yaptılar, ardından da Mert'in kırmızı gördüğü pozisyon yaşandı. Bu bireysel hatalara ve eksik kalmasına rağmen dağılmayan Beşiktaş ikinci yarıda Chamberlain ve Masuaku'yu oyuna alarak başladı, daha sonra da Rebic ve Cenk Tosun sahaya sürüldü. Genellikle sağ kanattın bindirdiğinde uzak ortalar yapan Rosier ilk kez son çizgiye inip topu geriye çıkardı ve Chamberlain de fileleri havalandırdı. Şimdi gelelim Mert'in kırmızı gördüğü pozisyona. Mert'in dokunduğu top Beşiktaşlı savunmacının da yetişebileceği sol çapraza doğru gidiyor. Sarı az kalırdı belki ama kırmızı da fazlaydı bence. Bariz gol şansı çok tartışmalıydı o pozisyonda.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – ÇOK ARADINIZ MI?

Galatasaray ilk 20 dakikada beklenen baskıyı sergileyemezken, sarı kırmızılılar daha çok uzun toplarla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkmaya çalıştı. Okan Buruk, belli ki Beşiktaş'ı iyi analiz etmiş ki; özellikle Amartey ve Colley'e baskı yapılmasını istemiş. Beşiktaş'ın iki kötü stoperi pozisyon almaktaki hünerlerine topu kötü oyuna sokma kabiliyetsizliğini de ekleyince Galatasaray hem öne geçti, hem de Beşiktaş bu golün hemen ardından kaleci Mert'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. Hakikatten bu stoperleri çok aradınız mı? Geçen sezon "Saiss'ın yanına iki iyi stoper alın" demiştik ama yeni transferler Amartey ve Colley; Galatasaray'a dünkü zaferi getiren isimler oldu.


Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gedson belli ki sakatlıktan tam anlamıyla çıkamamış. İki sezondur patlama yapmasını beklediğimiz Ghezzal'in de beklenen performansı gösterememesi hayal kırıklığıydı. İkinci yarıda Siyah-Beyazlı takımın Rosier ve ikinci yarı Gedson'un yerine oyuna giren Chamberlain'le birlikte Galatasaray'a kafa tutması alkışa değerdi. Hoşgeldin; Alex Oxlade-Chamberlain daha önce nerelerdeydin! Okan Hoca'nın son 25 dakikada Tete ve Zaha'yı çıkarması Beşiktaş'ın elini güçlendirdi. Galatasaray'ın yürüyerek kazanmak istemesi Beşiktaşlı oyuncuların karakterli oyununa derbi zaferi yakışırdı ama yenen basit goller buna engel oldu. Beşiktaş'ın teknik patronu Burak Yılmaz oyuncularını motive etmiş ama basit hatalar ve oyuncu kalitesizliği onun derbi şanssızlığı oldu. Bu sezon Beşiktaş için bitti. Artık mucize bile olmaz! Beşiktaş'ta artık büyük değişim gerçekleşmeli. Başka yolu yok!

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – BÜYÜK OYUNCU

Galatasaray - Beşiktaş derbisi siyahbeyazlılar için daha önemliydi. Yenilgi, Beşiktaş için üst üste üçüncü sezonda kasım ayını görmeden lige havlu atmak anlamına geliyordu. Beşiktaş için bu erken finaldi. Galatasaray'ın ise milli ara dönüşü ne reaksiyon vereceği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı öncesi oyuncuların performansı merak ediliyordu. Özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın daha üstün bir görüntüsü vardı. İlk yarıda etkin görünen sarıkırmızılılar, daha farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdi. Galatasaray'ın ön alan presine üç kez yakalanan Beşiktaş, ücüncüde Mert'in hatalı pasıyla kalesinde golü gördü.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

30'da da Mert'in kırmızı kart görmesi Beşiktaş için işleri daha da zorlaştırdı. İkinci yarıda Beşiktaş'ta Masuaku ve Chamberlain'in girmesiyle Beşiktaş orta sahada topa daha çok sahip oldu, kenarlardan da iyi geldi. Nitekim gol de sol kenardan gelişen atakla atıldı. Beşiktaş bu golle oyuna ortak oldu. Ancak Beşiktaş savunmasındaki Amartey-Colley ikilisinin felaket kötü oyunu derbinin en dikkat çeken notlarından biriydi. Okan hocanın 11 tercihi ve oyuncu değişiklikleri Manchester United maçında ne kadar doğruysa, bu maçta o kadar yanlıştı.

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Çünkü orta sahada ve hücumda topu hareketlendirecek, oyunu sete çevirecek bir kadro profili yoktu. Yalnız pres yapıp direkt hücum geçişleriyle gol arayan bir organizasyon vardı. Galatasaray Beşiktaş derbisini kazandı ama Okan hocanın bu maçtan çıkarması gereken dersler var. Beşiktaş Mert'in goldeki pas hatası, kırmızı kartı ve Hadziahmetovic'in gereksiz elle oynamasıyla bireysel hatalarla derbiyi kaybetti. Galatasaray'da ikinci yarı içgüdüsel, spontane bir oyun sergiledi. Yükü her zamanki gibi İcardi omuzladı, hem hocasını hem takımını bir kez daha kurtardı ama bu nereye kadar devam edecek! İcardi 'büyük oyuncu' ama o da bir insan, robot değil!

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