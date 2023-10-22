Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - VAR'DA SIKINTI VAR
Beşiktaş maça iyi başladı. 15 dakika kontrollü ve iyi işler yaptılar, Galatasaray kalesinde de pozisyonlar yakaladılar. Sonra Galatasaray sahneye çıktı. İyi baskı kurdu. Burada Beşiktaş defansının da hatası büyüktü. Nitekim öyle bir pozisyondan gol yediler. Zaten Beşiktaş defansı büyük hatalar yaptığı için kalecilerini kaybettiler. Çünkü yapılan bir hatadan kaleci defansın hatasını kapatayım derken kırmızı kartı gördü. Hakemin buradaki yorumu doğruydu. İlk yarı Galatasaray ikinci golü bulamadı. Bulsa maçın rengi çok daha değişik olacaktı kendileri açısından. İkinci yarı bu sefer Beşiktaş oyuna yine tavrını koydu. İyi işler yaptılar golü de attılar.