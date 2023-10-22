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Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Galatasaray-Beşiktaş derbisini flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:15
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Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - G.SARAY ŞANSLIYDI

Burak Yılmaz, 'Ben oyunu önde oynayayım, Galatasaray'ın bizi baskı altına almasına izin vermeyeyim' diye bir taktik plan düşünmüş. Ama hesaplayamadığı çok önemli bir şey vardı. Galatasaray gibi güçlü ve değişik silahları olan bir takıma, kendi sahasında defans bloğunu öne doğru çıkararak oynarsanız, onlara beklediklerinden de elverişli bir ortam verirsiniz.

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

Nitekim G.Saray'ın attığı gole kadar defans arkasına basit sarkmalarla kaçan 3 net pozisyon var. Hele hele Icardi yapısında bir oyuncunun sürekli geniş alanda kaçışlar yapması, bu taktiğin yanlış olduğunun göstergesiydi.

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

Galatasaray, ilk devrede skor avantajını yakalayıp bir de rakibi 10 kişi kalınca rehavete girdi. Şöyle düşünüyorlardı; 'Biz 11'e 11 iken 4-5 pozisyon bulduk. Artık güle oynaya kazanırız.' Ama Beşiktaş pes etmeyip bir onur mücadelesi yapacaktı. Nitekim ikinci yarı öyle oldu.

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

Rosier'in mükemmel götürüp verdiği akılcı pasta, Chamberlain skora denge getirdi. Bu golden sonra Galatasaray beklendiği gibi uyandı. Tekrar maça tempo verdi ama bunlar yeterli olmayabilirdi. Ama Masuaku'nun yaptığı gereksiz bir faul, o faulün ortasında da yapılan gereksiz bir penaltı G.Saray'ı kurtardı.

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

Tabii şans faktörü de G.Saray'ın yanındaydı. Rosier, uzatmada yakaladığı önemli pozisyonu değerlendirseydi, G.Saray büyük bir şok yaşardı.

Ömer Üründül Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı

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