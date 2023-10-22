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Mr çekilecek

Cimbom'da maç sonunda camiayı endişelendiren görüntüler vardı. Mauro İcardi aldığı bir darbeyle sekmeye başladı. Galatasaray'ın değişiklik hakkı dolduğu için de sekerek maçı tamamladı. Öyle ki uzatmaların son bölümünde orta sahada taç çizgisinin kenarına gelerek orada durdu. Bugün MR'a girecek. Bayern Münih maçında forma giyip giymeyeceği belli olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Mr çekilecek
Cimbom'da maç sonunda camiayı endişelendiren görüntüler vardı. Mauro İcardi aldığı bir darbeyle sekmeye başladı. Galatasaray'ın değişiklik hakkı dolduğu için de sekerek maçı tamamladı. Öyle ki uzatmaların son bölümünde orta sahada taç çizgisinin kenarına gelerek orada durdu. Bugün MR'a girecek. Bayern Münih maçında forma giyip giymeyeceği belli olacak.
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