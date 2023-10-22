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Kırmızı isyanı!

Halil Umut Meler’in kaleci Mert Günok’a çıkardığı kırmızı karta Beşiktaşlılar isyan etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Kırmızı isyanı!

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, derbinin 30. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Hakem Halil Umut Meler, ceza sahası dışı sağ çaprazında Icardi ile karşı karşıya kalan Mert'in yere yatıp meşin yuvarlağın geçişini engellemeye çalışırken elle müdahale ettiğini belirterek, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve kaleci Mert'e kırmızı kart çıkardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda topun Mert'in destek eline çarptığı ve kararın çok ağır olduğu belirtilirken, G.Saraylı yönetici Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların karşılığını aldığı haberleri de TT oldu.

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