İlkay Gündoğan'dan Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran hareket!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı-kırmzılılar, derbiyi 2-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren goller Mauro Icardi'den geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. 32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı maç sonucu paylaşımına beğeni ve yorum gönderdi.

Yorumunda aslan, sarı ve kırmızı kalp ile alkış emojilerini kullanan Gündoğan'ın hareketi sosyal medyada Galatasaray taraftaları tarafından büyük ilgi gördü.