Icardi'den bir rekor daha

Süper Lig'de tam anlamıyla bir Mauro İcardi gerçeği var. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayı giydiğinden beri muhteşem bir performans sergiliyor. Öyle ki daha Türkiye'de 2. yılını doldurmadan derbi maçlarda kaydettiği gollerle efsane Gheorghe Hagi'yi gerisinde bıraktı. Hagi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanan büyük maçlarda rakip ağları 8 defa sarsarak rekorun uzun süredir sahibiydi. Ancak İcardi dün bu rekoru tarihe gömdü. Tangocu üstün zekasını konuşturdu. Akıl dolu bir gol attı.

O BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

Beşiktaş ikinci devrede oyunu dengeleyip skorda eşitliği bulduktan sonra Galatasaraylılar gözlerini bir defa daha Mauro İcardi'ye çevirdi. Amir Hadziahmetovic'in sebep olduğu penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Son 2 penaltıda başarılı olamayan süper yıldız bu defa direkt vurdu, topu tam köşeden ağlarla buluşturdu. İcardi, böylece derbi maçlarda 10. golünü kaydetti. 8 gollü unutulmaz Gheorghe Hagi'yi geçmiş oldu. Dün yine "Aşkın olayım" şarkısını dinleten İcardi, karşılaşma sonunda.