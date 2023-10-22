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Galatasaray'da Bayern Münih mesaisi başladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki üçüncü maçında Bayern Münih'i ağırlayacak Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 14:49
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Galatasaray'da Bayern Münih mesaisi başladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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