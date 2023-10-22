GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan çarpıcı istatistik! Fatih Terim'i yakaladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Kazanılan 3 puanla birlikte teknik direktör Okan Buruk, derbi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Buruk, ayrıca sarı-kırmızılıların sembol ismi Fatih Terim'i yakalamayı başardı.
Terim, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş (3-2, 2-0, 1-0), Fenerbahçe (2-0) ve Trabzonspor'la (2-0) oynadığı üst üste 5 derbi maçından galibiyetle ayrılmıştı.
Başarılı teknik adam, Terim'in ardından Cimbom'un başında iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ikinci Türk teknik direktör oldu.
Buruk'la birlikte Galatasaray, geçen sezon sahasında Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2-1'lik skorlarla geçmişti.
Ligin son haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi ise 3-0 mağlup etmişti.
Cimbom, bu sezon ise iç sahada Trabzonspor (2-0) ve Beşiktaş'a (2-1) karşı kazandı.
Galatasaray, iç sahada bir sonraki derbisini sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
50 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa eski hocası Fatih Terim'in rekorunu kırmayı başaracak.
Okan Buruk, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirildi.
Sarı-kırmızılıların başında toplam 8 derbi maçına çıktı.
Bu maçlardan Galatasaray 6 kez galibiyetle ayrılırken, bir maç berabere bitti.
Buruk'un tek yenilgisi 3-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı oldu.