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Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 09:38
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Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - ARJANTİNLİ TİLKİ MAURO ICARDI

Burak Yılmaz bu derbileri çok iyi oynardı. Ama teknik adamlık başka bir şey.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

Özelikle ilk 20 dakikada büyük baskı yiyeceğinin farkındaydı. O baskıdan çıkabilmek için top oyunda yokken ağırdan alan ve orta sahada G.Saray duvarına çarpan bir Beşiktaş izledik.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

Okan Buruk'un Kaan Ayhan tercihi, orta sahaya yeterli sertliği getirirken oyunu da iki stoperin üzerinden kurduğunda kanatlarda Tete ve Zaha, rakibin iki bekiyle bire birde çok pozisyon buldular.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

Onların final paslarının iyi olmaması, Boey ve Angelino'nun hücumda verimsizliğine rağmen rakip kaleye gidemeyen Beşiktaş karşısında, G.Saray devreyi 3-4 farkla da bitirebilirdi.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

Icardi'yi gören rakiplerin ekstra panik yaptığı ortada. Arjantinli, golde ve Mert'in atılmasında tilki gibiydi.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

Derbide rakip 10 kişi ve 1-0 öndeysen vidaları gevşetmeyeceksin. Laubali oyunun faturasını, Beşiktaş kestiğinde Buruk girdi devreye.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

Yılmaz'ın takımının birinci bölgesinde yaptığı pas hatalarıyla, kendi kendini imha ettiğini söyleyebiliriz. Bu oyunun adı sonuçta Güneş'in gittiği, başkanın kongre kararı aldığı oyun.

Bülent Timurlenk'ten Galatasaray - Beşiktaş maçı yorumu!

Derbilerin adamı, penaltıdan 3 puanı getirdi. Evet, alternatifi yok ama Icardi'nin son dakikaları topallayarak acı içinde oynamasına da gerek yok.

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