Haberler Galatasaray "Bitiricilik gerekli"

"Bitiricilik gerekli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç değerlendirmesinde bitiricilik noktasında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Buruk, "Derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 10'dan sonra oyuncularımın da kafasında 'Nasıl olsa kazanırız' düşüncesini gördük. Net pozisyon vermedik. Beşiktaş'a 2 şut şansı verdik, 1'i gol oldu. Aslında genel olarak maçın sonuna kadar, bundan önceki haftalarda da söylediğimiz şey; bitiriciliğimiz yeterli değildi. Son paslar, son orta, son çalım... Burada daha iyi olmalıyız. 30 şut var ama kaç tanesi istediğimiz kalitede olmuş? Bunların analinizi yapacağız." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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"Bitiricilik gerekli"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç değerlendirmesinde bitiricilik noktasında sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Buruk, "Derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 10'dan sonra oyuncularımın da kafasında 'Nasıl olsa kazanırız' düşüncesini gördük. Net pozisyon vermedik. Beşiktaş'a 2 şut şansı verdik, 1'i gol oldu. Aslında genel olarak maçın sonuna kadar, bundan önceki haftalarda da söylediğimiz şey; bitiriciliğimiz yeterli değildi. Son paslar, son orta, son çalım... Burada daha iyi olmalıyız. 30 şut var ama kaç tanesi istediğimiz kalitede olmuş? Bunların analinizi yapacağız." dedi.
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