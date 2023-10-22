Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Konferans Ligi'ne çevrildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında 26 Ekim Perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise idmana ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve dar alanda üç grup halinde yapılan top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından 24 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına devam edecek.