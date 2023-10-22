Haberler Galatasaray Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında 26 Ekim Perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Konferans Ligi'ne çevrildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında 26 Ekim Perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise idmana ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve dar alanda üç grup halinde yapılan top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından 24 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Derbi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a 'gelenek' göndermesi
CANLI TAKİP | İsrail Filistin'deki BM okulunu vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Okan Buruk Fatih Terim'i yakaladı!
Aydınus'tan flaş yorum! Penaltı ve kırmızı kart...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Icardi'nin durumu belli oldu!
G.Saray transferde büyük oynuyor!
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
YDS-2 SORU VE CEVAPLARI 2023 | İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Icardi'nin durumu belli oldu! G.Saray'da Icardi'nin durumu belli oldu! 13:45
Beşiktaş ara vermedi Beşiktaş ara vermedi 13:43
Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 13:40
Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman? Heidenheim - Augsburg maçı ne zaman? 13:29
Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Köln - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 13:26
Lyon - Clermont maçı ne zaman? Lyon - Clermont maçı ne zaman? 13:13
Daha Eski
Monaco - Metz maçı ne zaman? Monaco - Metz maçı ne zaman? 13:11
Nantes - Montpellier maçı ne zaman? Nantes - Montpellier maçı ne zaman? 13:08
Lille - Brest maçı ne zaman? Lille - Brest maçı ne zaman? 13:05
Toulouse - Reims maçı ne zaman? Toulouse - Reims maçı ne zaman? 13:02
Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI 13:00
Lorient - Rennes maçı ne zaman? Lorient - Rennes maçı ne zaman? 12:59