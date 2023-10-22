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Aslanlar gibi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de önüne geleni deviriyor. G.Saray dün akşam da Kara Kartal’ı 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Icardi, biri penaltıdan 2 gol attı, Aslan maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Aslanlar gibi

Galatasaray tutulmuyor, sarı-kırmızılılar emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor... Süper Lig'de üst üste 7 maçını da kazanan Aslan, dün de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Üst üste 8'inci galibiyetini alan G.Saray puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 18'de Ghezzal'ın ortasında Tayfur'un kafası direkten geri gelirken, sarı-kırmızılıların gol makinesi Icardi devreye girdi. 23'te kaleyi yoklayan ve kaleci Mert'e takılan Arjantinli yıldız, 26'da yerden sert bir plase ile topu ağlara yolladı: 1-0. Beşiktaş, kaleci Mert'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalırken, devre bu skorla kapandı.

ARJANTİNLİ TUTULMUYOR

İkinci yarıda Beşiktaş 2 değişiklikle başladı. Masuaku ve Chamberlain'in girmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen etkili ataklar yapan Beşiktaş, 69'da Rosier'in ortasında Chamberlain'in golüyle skora denge getirdi: 1-1. Bu dakikadan sonra iki takım da riskler almaya başladı. Siyah-beyazlılarda maçın son bölümünde uzun süredir bir kişi eksik oynadığı için yorgunluk belirtilerinin gözlenirken, 82'de sağdan gelen ortada Amir'in eline çarpan top sonrası kazanılan penaltıyı Icardi gole çevirdi ve G.Saray yeniden öne geçti: 2-1. Aslan bu golle altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı ve B. Münih maçı öncesi büyük moral buldu.

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