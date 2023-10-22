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Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Beşiktaş derbisini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 09:48
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Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlıların golüyse 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Öte yandan Beşiktaş'ta Mert Günon, 30. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Galatasaray bu sonuçla puanını 25'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu sezonki 3. yenilgisini alan Beşiktaş ise 16 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Beşiktaş derbisini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - HALİL UMUT MELER ÇOK BAŞARILIYDI

Galatasaray maçın 3/2'sini bir kişi eksik oynayan Beşiktaş'ı şaşırtıcı da olsa zor yendi. 'Zor yendi' diyoruz çünkü karşılaşmanın bitimine 15-20 dakika kala skorda eşitlik vardı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında hakem Halil Umut Meler geliyor. Kaleci Mert'i oyundan attı. Gerekçe ceza sahası dışında topu elle oynayarak bariz gol şansına engel olmak. Karar tartışmasız doğru. O el destek eli filan değil. Destek elinde avuç içi yere basar. Bu pozisyonda Mert açılmış koluyla topu engelledi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarıda yine Beşiktaş defansının saçmaladığı anlarda Amir Hadziahmetovic'in pozisyonuna penaltı verdi. Bu VAR'dan döndü. Çünkü topa vuran Amir… VAR yine doğruyu verdi.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Maçın sonlarına doğru da Galatasaray'a 3 puanı getiren penaltıda da karar doğru. Yine Amir, kafaya çıkıyor, Torreira'dan seken top eline çarpıyor, tartışmasız penaltı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Icardi vole vururken, Ghezzal'ın bir hareketi var. Hakem ve VAR'a göre penaltı değil. Bana göre de değil. İki futbolcu ayaklarını topa uzatmış ve çarpışmış.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Genel olarak baktığımızda kritik pozisyonun çok fazla olduğu bir derbide Halil Umut Meler, çok başarılıydı. Belki bir-iki faul hatası, 1-2 sarı kart hatası yoruma açık olabilir ama genel anlamda baktığımızda başarılıydı.

Ahmet Çakar Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Türkiye'nin en kötü savunma yapan takımı. Yediği gol savunma hatası. Mert'in kırmızı gördüğü pozisyon savunma hatası. Çıkarken kaptırdılar ve dağıldılar. Galatasaray ise farka gideceği maçta ikinci yarıda Rosier'i kesemedi, sıfıra indi ve Chamberlain bomboş vurdu bu da Galatasaray için savunma zaafıydı.

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