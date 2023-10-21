Haberler Galatasaray Rekor peşinde

Rekor peşinde

Galatasaray’ın derbide en büyük kozu yine Mauro Icardi olacak. Beşiktaş ağlarını sarsarsa derbi gollerinde Hagi’yi sollayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rekor peşinde

Aslan'da camia bugün yine en çok Mauro İcardi'ye güveniyor. Geldiği günden bu yana derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız yine takımın en büyük kozu olacak. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 7 defa derbi maça çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Bugün Rams Park'da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmayı başardığı takdirde Rumen yıldızı geride bırakarak bir rekorun daha sahibi olacak. İcardi'nin saha içinde özellikle Kerem Aktüroğlu ile güçlü bir pas bağlantısı var.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Mauro İcardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı. Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avladı. Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı. Ligde 8 golle krallık koltuğunda oturan süper yıldız bugün de fileleri havalandırarak hem takımına 3 puan kazandırmayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Kerem Aktürkoğlu Ada yolcusu! Sıraya girdiler...
12 bin sivil ölümle burun buruna! El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran soykırımcı İsrail gözünü Kudüs Hastanesi'ne dikti: "Derhal boşaltın"
İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide...
F.Bahçe'de Szymanski sıkıntısı! Menajeri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri
İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide...
Son dakika deprem mi oldu? (21 Ekim 2023)
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
İZMİR DEPREM SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi ödemeler yapıldı Derbi öncesi ödemeler yapıldı 01:28
Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da 01:27
Dortmund tek attı 3 aldı! Dortmund tek attı 3 aldı! 23:53
İşte derbinin iki şifresi! Çarpıcı istatistikler İşte derbinin iki şifresi! Çarpıcı istatistikler 23:53
REKLAM REKLAM 23:52
Dortmund tek attı 3 aldı! Dortmund tek attı 3 aldı! 23:39
Daha Eski
G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı? G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı? 23:22
Al Hilal evinde kazandı Al Hilal evinde kazandı 23:08
İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide... İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide... 23:08
Al Hilal evinde kazandı Al Hilal evinde kazandı 23:08
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi açıklandı! Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi açıklandı! 22:58
Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri 22:58