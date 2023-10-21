Önce derbi

Cimbom'un hocası Okan Buruk öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı "Bayern Münih maçına moralli çıkmak için öncelikle Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyor. Bayern maçını şimdilik unutun. Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Bu sezon lig çok çetin geçecek. Rakibimiz için de bu maçın önemi çok farklı. Kazanmak isteyeceklerdir. Evimizde hata yapmadan yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Dün yapılan çalışmada oyuncuların profesyonelliği, çalışkanlığı ve hırsları teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. Başarılı hoca her zamanki oyunlarını sahaya yansıtacaklarını söyledi.