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Okan Buruk'tan derbi öncesi barış çağrısı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kritik derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak olan bu maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 18:32 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 18:55
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Okan Buruk'tan derbi öncesi barış çağrısı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kritik derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak olan bu maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Dünyada barışın hakim olduğu, insanların ölmediği, özellikle masum insanların ölmediği bir dünya ümit ediyorum.

Bizim oyun planımız, sahada oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz oyunu göstermek istiyoruz. Rakibimizde kaliteli ayakların olduğu bir ekip. Bize bakarsak Kaan'ın ayağının iyi olması ve defansif olarak katkıları var. Üretken ve kaliteli oyunculara sahibiz. Üretirken, pozisyonları bitirmemiz lazım.

Burak Yılmaz'ın 2. maçı, ona da başarılar diliyorum.

Her teknik adam plan yapıyor, bazen tutuyor bazen tutmuyor. Kendi oyunumuzu oynayıp, rakibe de iyi hazırlandık. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sonuçta sahada olan oyuncular elinden geleni yapıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Mental olarak yüksek seviyedeler. Taraftarımız ile birlikte önemli bir sonuç almak istiyoruz. Çizgimizi sürdürmek istiyoruz. Kazandığımız maçın ardından moralimiz yükseliyor, 3 gün sonra Bayern maçı var.

Oyuncularımızdan bir geri bildirim alıyoruz. Sanchez ve Zaha oynamak istediklerini ve hazır olduklarını söylediler. Ziyech, dünkü antrenmanda joker olarak yer aldı. Maçtan sonra takımla çalışacak, Bayern Münih maçında bizimle olacak.

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