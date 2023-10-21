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İşte Galatasaray ile Beşiktaş'ın iki derbi şifresi! Çarpıcı istatistikler...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip tarihte 354. kez kozlarını paylaşacak. Dev mücadelede rakipler dikkat çeken istatistiklere sahip. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile mücadele edecek.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Zorlu mücadele bugün saat 19.00'da Rams Park'ta kozlarını paylaşacak

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

İki dev kulübün birbiriyle son yıllarda oynadığı maçlar büyük çekişmeye sahne oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Takvim'in derlediği haberde Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçlar ilginç istatistikleri barındırıyor.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Sarı-Kırmızılılar, son yıllarda evinde oynadığı maçlarda ezeli rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Cimbom, 2004 yılından bu yana evinde Beşiktaş'a karşı ligde oynadığı derbilerde öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Galatasaray evinde skor avantajı yakaladığı son 7 derbiyi de kazandı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Siyah-Beyazlılar ise Galatasaray'a karşı son yıllarda oynadığı derbilerin ikinci yarılarında etkili oluyor.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Kartal, Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 22 golün 18'ini maçların ikinci yarısında kaydetti.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'ı evinde 3-1 yenerken gollerin 2'si ikinci yarılarda gelmişti.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 Süper Lig maçının sadece 1'i beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Kartal 7 galibiyet alırken, Aslan sahadan 5 kez 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Galatasaray'da sakatlığı geçen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson ve Mert Günok'un derbi kadrosunda yer alıyor.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın derbi şifreleri bu istatistikte!

Kartal'ın stoperi Bailly kesin olarak yok, iki gün önce koşulara başlayan Salih Uçan da derbi kadrosunda yer alamayacak.

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