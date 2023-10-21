İşte Galatasaray ile Beşiktaş'ın iki derbi şifresi! Çarpıcı istatistikler...

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile mücadele edecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile mücadele edecek.
Zorlu mücadele bugün saat 19.00'da Rams Park'ta kozlarını paylaşacak
İki dev kulübün birbiriyle son yıllarda oynadığı maçlar büyük çekişmeye sahne oldu.
Takvim'in derlediği haberde Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçlar ilginç istatistikleri barındırıyor.
Sarı-Kırmızılılar, son yıllarda evinde oynadığı maçlarda ezeli rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda.
Cimbom, 2004 yılından bu yana evinde Beşiktaş'a karşı ligde oynadığı derbilerde öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi.
Galatasaray evinde skor avantajı yakaladığı son 7 derbiyi de kazandı.
Siyah-Beyazlılar ise Galatasaray'a karşı son yıllarda oynadığı derbilerin ikinci yarılarında etkili oluyor.
Kartal, Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 22 golün 18'ini maçların ikinci yarısında kaydetti.
Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'ı evinde 3-1 yenerken gollerin 2'si ikinci yarılarda gelmişti.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 Süper Lig maçının sadece 1'i beraberlikle sonuçlandı.
Kartal 7 galibiyet alırken, Aslan sahadan 5 kez 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray'da sakatlığı geçen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson ve Mert Günok'un derbi kadrosunda yer alıyor.
Kartal'ın stoperi Bailly kesin olarak yok, iki gün önce koşulara başlayan Salih Uçan da derbi kadrosunda yer alamayacak.