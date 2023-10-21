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Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında! O maçlarda takip edilecekler

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı sonuçların alınmasının ardından sarı-kırmızılıların futbolcuları vitrine çıkmış durumda. Galatasaray'ın 2 önemli yıldız futbolcusu, Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş maçı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih karşılaşmasında takip edilecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:10
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Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında!

Süper Lig'de ve Avrupa'da ortaya konan performans sonrasında sarı-kırmızılı kulübün futbolcularına da ilgi oldukça artmış durumda.

Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında!

Rams Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'ın bazı yıldız futbolcuları bu akşam ve Bayern Münih maçında yakından takip edilecek.

Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında!

ATLETICO VE TOTTENHAM'DAN REZERVASYON

Takvim'in haberine göre İngiliz ve Alman kulüpleri, Galatasaray'ın formda ismi Sacha Boey için maça temsilcilerini iletti.

Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında!

Bir diğer formda isim Kerem Aktürkoğlu için de Tottenham yetkilileri rezervasyon yaptırdı.

Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında!

İKİ MAÇTA DA YAKIN MARKAJ

Rus ekipleri Abdülkerim Bardakçı için statta hazır bulunacak.

Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında!

CSKA Moskova ve Lokomotif Moskova kulüpleri, 29 yaşındaki futbolcu için Türkiye'ye çıkarma yapacak.

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