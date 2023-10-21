Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında! O maçlarda takip edilecekler

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
İlginizi çekebilir👉🏼 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR!
Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
İlginizi çekebilir👉🏼 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR!
Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da Kırmızı Şeytanlar'ı deviren Cimbom, adından sıkça bahsettiriyor.
Sarı-kırmızılılar bu akşam oynanacak derbide galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
Süper Lig'de ve Avrupa'da ortaya konan performans sonrasında sarı-kırmızılı kulübün futbolcularına da ilgi oldukça artmış durumda.
Rams Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'ın bazı yıldız futbolcuları bu akşam ve Bayern Münih maçında yakından takip edilecek.
ATLETICO VE TOTTENHAM'DAN REZERVASYON
Takvim'in haberine göre İngiliz ve Alman kulüpleri, Galatasaray'ın formda ismi Sacha Boey için maça temsilcilerini iletti.
Bir diğer formda isim Kerem Aktürkoğlu için de Tottenham yetkilileri rezervasyon yaptırdı.
İKİ MAÇTA DA YAKIN MARKAJ
Rus ekipleri Abdülkerim Bardakçı için statta hazır bulunacak.
CSKA Moskova ve Lokomotif Moskova kulüpleri, 29 yaşındaki futbolcu için Türkiye'ye çıkarma yapacak.
Bütün kulüpler Galatasaray'ın arka arka oynacağı 2 maçı da takip edecek.