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Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, derbinin ardından ezeli rakipleri Beşiktaş'a 'gelenek' göndermesinde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 22:02
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 devirerek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kaydetti. Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Cimbom, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Cimbom'dan derbi sonrası Beşiktaş'a 'gelenek' göndermesi geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin skor tabelasını gösterdiği fotoğrafı paylaşarak 'Bazı sonuçlar değişmez' notunu düştü.

İşte o paylaşım...

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