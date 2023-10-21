GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Icardi ve sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"Derbi kazanmışsınız, çok mutlu olmanız gerekiyor ama bizim de aklımızda o kaldı. 11'e 10'dan sonra dinamizmimizi ve baskımızı kaybettik. Net pozisyon vermedik ama topu rakibimize zaman zaman gereksiz şekilde bıraktık. Bitiriciliğimiz de yeterli değildi."

"TARAFTAR MUHTEŞEMDİ"

Maç öncesi görsel şölen hakkında konuşan Buruk, "Taraftarımızın yaptığı kareografi muhteşemdi. Stadı doldurdular. 3 gün sonra yine maçımız var. Bize güveniyorlar. Biz de takım olarak onların hak ettiği başarıları yaşatmak istiyoruz. Rekorların üzerinde durmuyoruz."

ICARDI'NIN SON DURUMU NE ?

Yıldız oyuncunun sakatlığı hakkında konuşan Okan Buruk, Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz.