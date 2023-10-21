Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Icardi ve sakatlık açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Icardi ve sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.  Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk derbi galibiyetini değerlendirdi. İşte Buruk'un sözleri... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 22:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Icardi ve sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Buruk'un açıklamaları;

"Derbi kazanmışsınız, çok mutlu olmanız gerekiyor ama bizim de aklımızda o kaldı. 11'e 10'dan sonra dinamizmimizi ve baskımızı kaybettik. Net pozisyon vermedik ama topu rakibimize zaman zaman gereksiz şekilde bıraktık. Bitiriciliğimiz de yeterli değildi."

"TARAFTAR MUHTEŞEMDİ"

Maç öncesi görsel şölen hakkında konuşan Buruk, "Taraftarımızın yaptığı kareografi muhteşemdi. Stadı doldurdular. 3 gün sonra yine maçımız var. Bize güveniyorlar. Biz de takım olarak onların hak ettiği başarıları yaşatmak istiyoruz. Rekorların üzerinde durmuyoruz."

ICARDI'NIN SON DURUMU NE ?

Yıldız oyuncunun sakatlığı hakkında konuşan Okan Buruk, Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz.

DİĞER
Danla Bilic ile Çakal'ın yorumları olay oldu!
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi
G.Saray'da şampiyonluk ateşi yakıldı!
Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme!
21 Ekim Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları
Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar
Futbolda dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Icardi ve sakatlık açıklaması! Buruk'tan Icardi ve sakatlık açıklaması! 21:56
Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! 21:56
"Bu formanın ağırlığını bilerek oynamalıyız" "Bu formanın ağırlığını bilerek oynamalıyız" 21:41
Real Madrid 2 puan bıraktı! Real Madrid 2 puan bıraktı! 21:38
B. Münih deplasmanda hata yapmadı! B. Münih deplasmanda hata yapmadı! 21:36
Londra derbisinde kazanan çıkmadı! Londra derbisinde kazanan çıkmadı! 21:35
Daha Eski
Kaan Ayhan: Bayern Münih'i iyi tanıyorum! Kaan Ayhan: Bayern Münih'i iyi tanıyorum! 21:33
Tayfur: Şanssız pozisyonlar olmasaydı... Tayfur: Şanssız pozisyonlar olmasaydı... 21:29
Alex Oxlade-Chamberlain: Üzücü bir sonuç Alex Oxlade-Chamberlain: Üzücü bir sonuç 21:28
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 21:27
Cimbom'dan 4x4'lük seri Cimbom'dan 4x4'lük seri 21:23
Göztepe evinde rahat kazandı! Göztepe evinde rahat kazandı! 21:23