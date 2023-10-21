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Galatasaray - Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. RAMS Park'taki dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Bu sezon namağlup yoluna devam eden sarı kırmızılılar çıkışını sürdürmek istiyor. Burak Yılmaz yönetimindeki siyah beyazlılar ise zorlu deplasmandan galip gelmek için sayaha çıkıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 20:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 20:20
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Galatasaray - Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'taki dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Namağlup yoluna devam eden Galatasaray taraftarı önünde galip gelerek serisini sürdürmek istiyor.

Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş ise zorlu deplasmandan galip gelmek için sahaya çıkıyor.

👇Dev derbiyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz👇

DEV DERBİNİN 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA ICARDI BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR ÖN PLANA ÇIKIYOR

Galatasaray ve Beşiktaş'ta takımı adeta golcüleri sırtlıyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük etki bırakan ve bonservisi alındıktan sonra da gollerine devam eden Icardi, bu sezon 8 maçta 8 gol 1 asist ile oynuyor

Ayrıca Icardi'nin Avrupa Kupaları dahil bu sezon 14 maçta 12 gol 2 asisti bulunuyor. Aynı şekilde Beşiktaş'ta da Aboubakar rüzgarı esiyor. Aboubakar geçtiğimiz sezonki üstün performansını sürdürmeye devam ediyor ve Beşiktaş'ın gol yükünü çekiyor. Aboubakar bu sezon 8 maçta 4 gol 1 asist ile 5 gole ditekt etki etmeyi başardı. Avrupa'da oynanan maçlar dahil bu sezon 16 maçta 11 gol 3 asist ile 14 gole katkı sağladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.

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