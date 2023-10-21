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Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik müsabakada, takımların kadro değerleri dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:03
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Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

İki dev kulübün birbiriyle son yıllarda oynadığı maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçlar ilginç istatistikleri barındırıyor.

Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

Sarı-kırmızılılar, son yıllarda evinde oynadığı maçlarda ezeli rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda.

Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

10 MİLYARLIK DERBİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 10 milyar 850 milyon TL.

Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor.

Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon euro ve 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Brezilyalı yıldız futbolcusu Tete 24 milyon euro ile sahanın en değerlisi olacak.

Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

Beşiktaş'ta ise Portekizli orta saha Gedson Fernandes 17 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.

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