Galatasaray - Beşiktaş arasında 10 milyarlık derbi!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
İki dev kulübün birbiriyle son yıllarda oynadığı maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçlar ilginç istatistikleri barındırıyor.
Sarı-kırmızılılar, son yıllarda evinde oynadığı maçlarda ezeli rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda.
10 MİLYARLIK DERBİ
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 10 milyar 850 milyon TL.
Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor.
Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon euro ve 3. sırada bulunuyor.
Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Brezilyalı yıldız futbolcusu Tete 24 milyon euro ile sahanın en değerlisi olacak.
Beşiktaş'ta ise Portekizli orta saha Gedson Fernandes 17 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.