Galatasaray 2-1 Beşiktaş (GENİŞ ÖZET)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Mauro Icardi'nin 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Beşiktaş 69. dakikada Chamberlain'in golüyle skoru eşitlerken, Galatasaray 82. dakikada Icardi'nin penaltıdan ağları havalandırmasıyla tekrar öne geçti. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 25 çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 16 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular maç sonunda tribünlere giderek, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.

BAYERN MÜNİH MAÇI ÖNCESİ MORAL BULDU

Galatasaray, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle Bayern Münih maçı öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şamipyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında 24 Ekim Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek.

GALİBİYET SERİSİNİ 8 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLEMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SON 23 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 7 maçta 6 kez mağlup ettiği Beşiktaş ile bir kez de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 4 gol gördü.

FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTLARI

Galatasaraylı taraftarlar, maçın ikinci yarısında açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.

Taraftarlar, tribünde üzerlerinde "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi" ve "Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.

Öte yandan karşılaşmayı 50 bin 429 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI!

Siyah beyazlılarda Mert Gönok ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

ICARDI ATMAYA DEVAM EDİYOR!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı derbilerde gol atma serisini sürdürdü. Icardi'nin ligde gol sayısı 10'a çıktı.

İLK DERBİSİNDE MAĞLUP!

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz siyah beyazlılarla çıktığı ilk maçta mağlup oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 23 MAÇA ÇIKTI!

Sarı-kırmızılılar derbi galibiyetiyle birlikte yenilmezliğine devam etti. Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan aslan, daha sonra Süper Lig'de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi. Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

DERBİYE BÜYÜK İLGİ

Galatasaray-Beşiktaş derbisini RAMS Park'ta toplam 50 bin 429 taraftar takip etti.

5. GALİBİYETİNİ ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların başında çıktığı 5. derbide 4. galibiyetini kazandı.