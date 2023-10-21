Haberler Galatasaray Erden Timur'dan Fenerbahçe'nin başvurusuna yanıt: Amacımız şeffaf ve doğru bir arınma

Erden Timur'dan Fenerbahçe'nin başvurusuna yanıt: Amacımız şeffaf ve doğru bir arınma

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı canlı yayında ortaya attığı iddiaların ardından Fenerbahçe kulübü, TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin başvurusunun ardından Timur, Galatasaray'ın Anıtkabir ziyaretinde konuyla ilgili kendisine sorulan soruya cevap verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 12:12
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Erden Timur'dan Fenerbahçe'nin başvurusuna yanıt: Amacımız şeffaf ve doğru bir arınma

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, 17 Ekim Salı günü A Spor'da Gündem Özel programının konuğu olmuş ve çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Timur, MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın, geçtiğimiz sezon oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından bir VAR görüntüsünü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görüntü gönderdiğini öne sürmüştü.

Sarı-lacivertli kulüp, bunun üzerine TFF'ye başvuru yaptığını duyurarak "Erden Timur'un iddiaları üzerine soruşturma talebi açılmıştır" ifadeleri kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvurunun ardından Timur'dan yeni bir açıklama geldi. Timur, sarı-kırmızılı kulübün Anıtkabir ziyaretinde konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ

"Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olsun. Bunu istiyoruz. İnşallah kulüp olarak başkanımız liderliğinde müracaat yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz. Temennimiz bu yönde."

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