ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna tam gaz devam ediyor.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna tam gaz devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
İngiliz ekibinin golleri ise Rasmus Höjlund'dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 4'e yükselterek lider Bayern Münih'in gerisinde ikinci sırada yer aldı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda ilk maçında Club Brugge'a konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.
UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırladı.
Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başladı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Miguel Crespo, Michy Batshuayi ve Serdar Aziz kaydetti.
Konuk takımın Oliver Villadsen ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini Joshua King'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın Manchester United galibiyeti sonrası ülke puanımız yükselirken, Beşiktaş sahasında Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Bir başka temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise kritik Spartak Trnava deplasmanından aldığı galibiyet ülke puanımız adına büyük önem arz etti.
9- TÜRKİYE: 34,850
10- İSKOÇYA: 32,050