ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray'ın Manchester United galibiyeti sonrası ülke puanımız yükselirken, Beşiktaş sahasında Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Bir başka temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise kritik Spartak Trnava deplasmanından aldığı galibiyet ülke puanımız adına büyük önem arz etti.