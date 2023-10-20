Haberler Galatasaray ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL - Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu maçın ardından bir başka temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Kritik maçın ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. İşte ülke puanımızda güncel durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:03 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:21
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ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda ilk maçında Club Brugge'a konuk oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Kara Kartal, gruptaki ikinci maçında ise Lugano'yu konuk etti. Siyah beyazlılar, İsviçre ekibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırladı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başladı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Miguel Crespo, Michy Batshuayi ve Serdar Aziz kaydetti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Konuk takımın Oliver Villadsen ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini Joshua King'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray'ın Manchester United galibiyeti sonrası ülke puanımız yükselirken, Beşiktaş sahasında Lugano'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Bir başka temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise kritik Spartak Trnava deplasmanından aldığı galibiyet ülke puanımız adına büyük önem arz etti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

1 - İNGİLTERE: 91,553

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

2 - İSPANYA: 78,489

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

3 - İTALYA: 74,426

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

4 - ALMANYA: 71,909

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

5 - HOLLANDA: 56,500

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

6 - FRANSA: 54,831

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

7- PORTEKİZ: 49,316

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

8- BELÇİKA: 40,400

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