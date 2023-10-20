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GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor. Hakim Ziyech'i derbiye özel hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, Faslı oyuncuda Zaha taktiğini deneyecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 15:33
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GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sarı-kırmızılılar sahasında moral bulmaya çalışan Beşiktaş'ı konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularıyla özel toplantılar yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup edip derbiden zaferle ayrılmak isteyen Cimbom, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Süper Lig'de en son deplasmanda Alanyaspor'u 2 golle geçen Okan Buruk'un öğrencileri, milli araya galibiyetle girmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Öte yandan tecrübeli teknik adam oyuncularına özel programlar vererek derbiye özel antremanlar uyguluyor.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Takvim'in haberine göre 50 yaşındaki teknik direktör, Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech için, Wilfried Zaha'ya uyguladığı taktiği deneyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Zahayı'da bir süre oynatan fakat istediği performansı bir türlü alamayan Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu bekletmeye almış ve güçlenmesi için Florya'da özel antremanlar yaptırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Hakim Ziyech'i de bir müddet sahaya sürmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, bunun yerine Florya'da uygulanacak olan güçlendirme çalışmasına katılmasını isteyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Faslı oyuncuyu ancak yüzde 100 hazır olduğu zaman sahaya sürülecek.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Ziyech, bu sebeple Beşiktaş ve Bayern Münih maçları kadrosunda yer alamayabilir.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Faslı yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Bu maçlarda 1 gol atan yıldız futbolcu, 1 de asist yaptı.

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