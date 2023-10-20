GALATASARAY HABERLERİ: | Okan Buruk'tan Hakim Ziyech'e Wilfried Zaha taktiği!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sarı-kırmızılılar sahasında moral bulmaya çalışan Beşiktaş'ı konuk edecek.
Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularıyla özel toplantılar yapıyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sarı-kırmızılılar sahasında moral bulmaya çalışan Beşiktaş'ı konuk edecek.
Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularıyla özel toplantılar yapıyor.
Süper Lig'de en son deplasmanda Alanyaspor'u 2 golle geçen Okan Buruk'un öğrencileri, milli araya galibiyetle girmişti.
Öte yandan tecrübeli teknik adam oyuncularına özel programlar vererek derbiye özel antremanlar uyguluyor.
Takvim'in haberine göre 50 yaşındaki teknik direktör, Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech için, Wilfried Zaha'ya uyguladığı taktiği deneyecek.
Zahayı'da bir süre oynatan fakat istediği performansı bir türlü alamayan Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu bekletmeye almış ve güçlenmesi için Florya'da özel antremanlar yaptırmıştı.
Hakim Ziyech'i de bir müddet sahaya sürmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, bunun yerine Florya'da uygulanacak olan güçlendirme çalışmasına katılmasını isteyecek.
Faslı oyuncuyu ancak yüzde 100 hazır olduğu zaman sahaya sürülecek.
Ziyech, bu sebeple Beşiktaş ve Bayern Münih maçları kadrosunda yer alamayabilir.
Faslı yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.
Bu maçlarda 1 gol atan yıldız futbolcu, 1 de asist yaptı.