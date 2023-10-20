GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Kartal'ı devirecek kadroyu belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. 22 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve ligde üst üste 7 galibiyet alan tecrübeli çalıştırıcı, serisini Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Milli arada rakibini adeta ezberleyen Buruk, yarınki maç için imha timini de belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının derbideki en önemli gol silahı yine Mauro Icardi olacak. Arjantinli yıldızı, formuna kavuşan Kerem Aktürkoğlu besleyecek. Son haftaların formda ismi Wilfried Zaha da yine Galatasaray'ın hücum tehditlerinden biri olacak.

SANCHEZ'LE YOLA DEVAM

Orta sahada Torreira da Galatasaray'ın en büyük kozu olarak dikkat çekiyor. Uruguaylı futbolcuya ise yerli kuralı sebebiyle merkezde Kerem Demirbay'ın eşlik etmesi bekleniyor. Rams Park'ta defans hattı ise Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino'dan oluşacak. Okan Buruk, başarılı defans performansının yanı sıra gol ve asist katkılarıyla dikkat çeken Sanchez'e milli takımdan geç dönmesine karşın sahaya sürecek. Ayrıca tecrübesinden yararlanmak için Kazımcan yerine Angelino'yu ilk 11'de oynatacak.

ZIYECH 2. YARI

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Ziyech takımla birlikte çalışmalara başladı. Faslı futbolcu milli takım arasında Fas Milli Takımı kafilesinde yer almıştı. Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde 11'de olmasa bile sonradan yıldız oyuncuya şans vermesi bekleniyor.