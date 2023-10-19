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TFF'yi bekliyor

TFF Başkanı ile yazıştığını belirten Orta, “Timur’un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamayı yapacağım” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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TFF'yi bekliyor

Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Lale Orta, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un A Spor'da yaptığı açıklamalara cevap verdi. Timur, katıldığı Gündem Özel programında, "3 Şubat 2023 sabahı Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı gol iptal edilmişti. Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. 'Elle temastan' iptal ettiğini söylüyor. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş" açıklaması yapmıştı. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Lale Orta, "TFF Başkanı ile yazıştım. Hukuk Kurulu'nun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

FEDERASYON İNCELESİN

A Spor'da TFF'yi göreve çağıran Erden Timur, "Koray Gençerler 1.5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin" demişti.

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