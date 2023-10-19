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İnsanlık suçu

İsrail'in hastane katliamına spor kamuoyundan büyük tepki geldi. Gazze'de hastane bombalayan ve yüzlerce insanı şehit eden İsrail'e lanet yağdı. Kulüpler, futbolcular ve taraftarlar "Zulme karşı susmayacağız" mesajı verdiler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 06:50
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İnsanlık suçu

İsrail'in önceki gece El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak 500'ü aşkın masum insanı katletmesi spor kamuoyunda da büyük tepkiyle karşılandı. Federasyonlar, kulüp başkanları, futbolcular ve taraftarlar İsrail'in yaptığının soykırıma varan insanlık suçu olduğunu belirterek öfke kustular. Genç yaşlı, bebek, çocuk, masum demeden Gazze'de hastane bombalayarak katliam yapan İsrail için açıklamalarda bulundular. İşte o ifadeler...

FENERBAHÇE: Savaş artık son bulsun! Masum insanlara yapılanı asla kabul etmiyoruz, Gazze'de iki hastaneye düzenlenen saldıraları kınıyoruz! Günlerdir devam eden savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY: Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz.

BEŞİKTAŞ: Gazze'de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. İnsanlığı yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın bitmesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz.

TRABZONSPOR: Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz.

HİDAYET TÜRKOĞLU (TBF BAŞKANI): Hastaneleri bombalamak affedilmez bir suçtur. Tıbbi yardım alma ihtiyacı olan insanları katletmek, insanlığın hiçbir değerine sığmaz. Sivilleri; erkek, kadın veya çocuk fark etmeksizin hedef almak, terör taktikleri kullanmaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik son saldırı, insanlığın tüm değerlerine bir hakarettir. Bu saldırılar bugün ve gelecekteki vicdanlar için durdurulmalıdır.

KEREM AKTÜRKOĞLU (G.SARAYLI FUTBOLCU): Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım.

MESUT ÖZİL (F.BAHÇELİ ESKİ FUTBOLCU): Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır!!! Bu tam bir kabus - İnsanlık nerede millet? Herkesi yardıma çağırıyorum.

RACHİD GHEZZAL (BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU): 'Özgür Filistin', Filistinlilerin insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesine son verilmesi anlamına geliyor.

MERİH DEMİRAL (AL AHLİ FUTBOLCUSU): Ve sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O, onları ancak gözlerin (dehşet içinde) bakakalacağı bir güne erteliyor.

ARDA TURAN (EYÜPSPOR TEKNİK DIREKTÖRÜ): İsrail sivilleri öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak.

TARAFTARDAN UEFA'YA BÜYÜK DERS

İngiltere ile İtalya mücadelesi öncesinde saygı duruşu vardı. UEFA'nın hazırladığı saygı duruşu panosunda "Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına 1 dakikalık saygı duruşu" yazısı yer alıyordu. İngiliz futbolseverler "Özgür Filistin" tezahüratları yaparak tepki gösterdi.

ŞEHİTLER İÇİN SELALAR OKUNDU

Türkiye, Filistin'e maddi-manevi desteğini sürdürmeye devam ediyor. Dün 81 ilde tüm camilerden eş zamanlı olarak Gazze şehitleri için selalar okundu.

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