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Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumartesi günü oynanacak dev derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Hakim Ziyech'ten sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:47
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Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Trendyol Süper Lig'de topladığı 22 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Sarı-kırmızılıların, ligin 9. haftasındaki dev derbide cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Aslan, taraftarı önünde ezeli rakibini yenerek galibiyet ligdeki serisini 8 maça çıkarmak istiyor.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de Hakim Ziyech'in durumu olmuştu.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Faslı yıldız son olarak 23 Eylül'de oynanan Başakşehir maçında forma giymişti.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Ayak sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ziyech, Fas Milli Takım kampına katılmıştı.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Ancak sakatlığı devam eden yıldız oyuncu ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fildişi Sahili ve Liberya ile oynadığı maçlarda forma giymemiş ve tedavisine devam edilmişti.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde Hakim Ziyech'in son durumuna ilişkin konuştu.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Buruk, "Hakim Ziyech, daha iyileşmedi, milli takıma gitti ama orada tedavisine devam ediliyor. O konuya da açıklık getireyim. Hakim'in zaten burada olan bir ufak rahatsızlığı vardı. Milli takıma gittiğinde zaten oradaki milli takım doktoru ve hocasıyla yaptığımız görüşmelerde, orada oynatılmayacak ama tedavisine devam edilecek, buraya döndüğünde de inşallah bizimle, takımla birlikte çalışmalara başlayacak diye düşündük.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Burada ayağındaki ağrıyı sanki orada tekrar olmuş gibi dışarıya lanse ettiler ama bunun hiçbir gerçeklik payı yok. Hakim kendi kontrolümüz altında, bizim verdiğimiz, doktorumuzun verdiği program dahilinde orada milli takım ekibiyle birlikte tedavisine devam ediyor. Devamlı iletişim içerisindeyiz, döndükten sonra da yavaş yavaş bizle başlayacak. Ne zaman oynayacağını göreceğiz" diye konuştu.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Hakim Ziyech'in durumu merak konusu olurken, Faslı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş derbisi öncesi takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.

Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Faslı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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