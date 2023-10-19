Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Buruk, "Hakim Ziyech, daha iyileşmedi, milli takıma gitti ama orada tedavisine devam ediliyor. O konuya da açıklık getireyim. Hakim'in zaten burada olan bir ufak rahatsızlığı vardı. Milli takıma gittiğinde zaten oradaki milli takım doktoru ve hocasıyla yaptığımız görüşmelerde, orada oynatılmayacak ama tedavisine devam edilecek, buraya döndüğünde de inşallah bizimle, takımla birlikte çalışmalara başlayacak diye düşündük.