Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi!

Trendyol Süper Lig'de topladığı 22 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de topladığı 22 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların, ligin 9. haftasındaki dev derbide cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Aslan, taraftarı önünde ezeli rakibini yenerek galibiyet ligdeki serisini 8 maça çıkarmak istiyor.
Derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de Hakim Ziyech'in durumu olmuştu.
Faslı yıldız son olarak 23 Eylül'de oynanan Başakşehir maçında forma giymişti.
Ayak sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ziyech, Fas Milli Takım kampına katılmıştı.
Ancak sakatlığı devam eden yıldız oyuncu ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fildişi Sahili ve Liberya ile oynadığı maçlarda forma giymemiş ve tedavisine devam edilmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde Hakim Ziyech'in son durumuna ilişkin konuştu.
Buruk, "Hakim Ziyech, daha iyileşmedi, milli takıma gitti ama orada tedavisine devam ediliyor. O konuya da açıklık getireyim. Hakim'in zaten burada olan bir ufak rahatsızlığı vardı. Milli takıma gittiğinde zaten oradaki milli takım doktoru ve hocasıyla yaptığımız görüşmelerde, orada oynatılmayacak ama tedavisine devam edilecek, buraya döndüğünde de inşallah bizimle, takımla birlikte çalışmalara başlayacak diye düşündük.
Burada ayağındaki ağrıyı sanki orada tekrar olmuş gibi dışarıya lanse ettiler ama bunun hiçbir gerçeklik payı yok. Hakim kendi kontrolümüz altında, bizim verdiğimiz, doktorumuzun verdiği program dahilinde orada milli takım ekibiyle birlikte tedavisine devam ediyor. Devamlı iletişim içerisindeyiz, döndükten sonra da yavaş yavaş bizle başlayacak. Ne zaman oynayacağını göreceğiz" diye konuştu.
Hakim Ziyech'in durumu merak konusu olurken, Faslı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
30 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş derbisi öncesi takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı.
Faslı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Ziyech'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.